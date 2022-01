Settimana per l’unità dei cristiani: preghiamo per un desiderio tanto caro a Gesù (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nella Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, in cui si mediterà su delle particolari figure, siamo invitati a rispondere insieme al desiderio più caro a Gesù, ricordandoci di essere “pellegrini in cammino verso la piena unità”. Continua il Papa: “ci avviciniamo alla meta quanto più teniamo lo sguardo fisso su Gesù, nostro unico Signore”. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nelladi preghiera perdei, in cui si mediterà su delle particolari figure, siamo invitati a rispondere insieme alpiù, ricordandoci di essere “pellegrini in cammino verso la piena unità”. Continua il Papa: “ci avviciniamo alla meta quanto più teniamo lo sguardo fisso su, nostro unico Signore”. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

EnricoLetta : Il successo di ?@ceciliadelia? è un gran bel segnale, ottimo viatico per una settimana importante. #VivaCecilia - forumJuventus : Chiesa, mercoledì l'operazione ad Innsbruck ? - vaticannews_it : #17gennaio L'invito a tutti i cristiani: pregare per l'unità e a continuare a camminare insieme. #SPUC2022… - niccolab : @LaStampa 'Questo contenuto è riservato agli abbonati' Non oso immaginare quelli che pagano 3.5€/settimana per leg… - guers4ce : non sono decisamente pronta per la settimana di fuoco che mi aspetta dopo l'esame di mercoledì :) -