Serie A, l’Inter si ferma ad otto: il Milan studia il sorpasso (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il posticipo domenicale della 22ª giornata di Serie A sancisce la fine della striscia di vittorie consecutive dell’Inter di Simone Inzaghi. Dopo otto vittorie consecutive, infatti, i nerazzurri sbattono contro Musso e vengono salvati in più di un’occasione da un super Handanovic. Ora la palla passa agli uomini di Pioli che oggi alle 18:30 a San Siro hanno la possibilità di riprendersi il primato in classifica, seppure con una partita in più rispetto ai cugini. Twitter Ac MilanC’è pareggio e pareggio Dopo una partita del genere, quali indicazioni lascia lo 0-0 di Bergamo su questa Serie A? Le sensazioni bene o male sono sempre le stesse. l’Inter ha dimostrato ancora una volta di poter contare sull’organico oggettivamente migliore del campionato mentre i bergamaschi, nonostante le ... Leggi su zon (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il posticipo domenicale della 22ª giornata diA sancisce la fine della striscia di vittorie consecutive deldi Simone Inzaghi. Dopovittorie consecutive, infatti, i nerazzurri sbattono contro Musso e vengono salvati in più di un’occasione da un super Handanovic. Ora la palla passa agli uomini di Pioli che oggi alle 18:30 a San Siro hanno la possibilità di riprendersi il primato in classifica, seppure con una partita in più rispetto ai cugini. Twitter AcC’è pareggio e pareggio Dopo una partita del genere, quali indicazioni lascia lo 0-0 di Bergamo su questaA? Le sensazioni bene o male sono sempre le stesse.ha dimostrato ancora una volta di poter contare sull’organico oggettivamente migliore del campionato mentre i bergamaschi, nonostante le ...

Advertising

OptaPaolo : 5 - L’#Inter ha tenuto la porta inviolata in cinque partite di fila in Serie A lontano da San Siro per la prima vol… - Inter : ?? | HANDANOVIC Lo sloveno decisivo con parate fantastiche nel giorno della sua 350.a presenza in Serie A con l'In… - OptaPaolo : 39 - L’Inter non è andata a segno in una gara di Serie A per la prima volta da gennaio 2021 (0-0 contro l’Udinese),… - pisto_gol : Interessante, da leggere |Atalanta-Inter 0-0, l'analisi tattica della sfida | L'Ultimo Uomo - sportli26181512 : Esposito, Pinamonti, Mulattieri & co.: come vanno i bomber in prestito dell’Inter: Esposito, Pinamonti, Mulattieri… -