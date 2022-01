Scherma, gli sciabolatori azzurri sfiorano il podio nella prova a squadre. Le donne escono ai quarti contro la Spagna (Di lunedì 17 gennaio 2022) Si conclude con un pizzico di amaro in bocca per quanto riguarda i colori azzurri la trasferta di Coppa del Mondo di Scherma 2022, settore sciabola. nella capitale georgiana Tbilisi il contingente maschile viene beffato in semifinale dalla Germania e soccombe sotto i colpi degli schermidori russi (45-40) nell’assalto valido per il terzo posto, mentre le donne inciampano ai quarti contro la meno quotata Spagna. Enrico Berrè, Luca Curatoli, Dario Cavaliere e Matteo Neri avevano cominciato la giornata in pompa magna rifilando un secco 45-27 al Kazakistan per poi battere di tre lunghezze (45-42) i transalpini al turno successivo. Il cammino verso la finale sembrava apparecchiato, purtroppo al termine di un match combattutissimo il quartetto tedesco ha avuto la meglio in ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) Si conclude con un pizzico di amaro in bocca per quanto riguarda i colorila trasferta di Coppa del Mondo di2022, settore sciabola.capitale georgiana Tbilisi il contingente maschile viene beffato in semifinale dalla Germania e soccombe sotto i colpi degli schermidori russi (45-40) nell’assalto valido per il terzo posto, mentre leinciampano aila meno quotata. Enrico Berrè, Luca Curatoli, Dario Cavaliere e Matteo Neri avevano cominciato la giornata in pompa magna rifilando un secco 45-27 al Kazakistan per poi battere di tre lunghezze (45-42) i transalpini al turno successivo. Il cammino verso la finale sembrava apparecchiato, purtroppo al termine di un match combattutissimo il quartetto tedesco ha avuto la meglio in ...

