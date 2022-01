Roma, è boom di controlli nei locali: 3 esercizi sequestrati dalla Polizia e sanzioni elevate (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma. Continuano a piovere sanzioni per gli esercizi commerciali della Capitale che non si adeguato alle normative vigenti anti-Covid-19. In molti, ancora, sono sprovvisti di un sistema di controllo sul possesso del Green Pass per i clienti oppure manca la certificazione, troppo spesso, anche tra il personale che si trova all’interno. In altri casi, invece, è assente addirittura la mascherina Ffp2. Come nei casi ultimi, si tratta di esercizi che non hanno messo in pratica gli adeguamenti necessari per poter rendere sicuro il locale per il pubblico. Leggi anche: Roma, controlli anti Covid serrati: boom di denunce e sanzioni, un locale sequestrato 3 locali chiusi a Roma Gli ultimi ammonimenti riguardano la zona Trevi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 gennaio 2022). Continuano a piovereper glicommerciali della Capitale che non si adeguato alle normative vigenti anti-Covid-19. In molti, ancora, sono sprovvisti di un sistema di controllo sul possesso del Green Pass per i clienti oppure manca la certificazione, troppo spesso, anche tra il personale che si trova all’interno. In altri casi, invece, è assente addirittura la mascherina Ffp2. Come nei casi ultimi, si tratta diche non hanno messo in pratica gli adeguamenti necessari per poter rendere sicuro il locale per il pubblico. Leggi anche:anti Covid serrati:di denunce e, un locale sequestrato 3chiusi aGli ultimi ammonimenti riguardano la zona Trevi ...

