“Rinuncio al cavalierato per protesta contro green pass e vaccini obbligatori”

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Angiolino Mangiaracina è un Cavaliere al merito della Repubblica che ha deciso di rinunciare al suo titolo onorifico perché considera le restrizioni imposte dal governo una violazione della Costituzione. Che messaggio vuole trasmette alla società attraverso il suo gesto? Questo mio gesto rappresenta unacivilele misure adottate da questo governo, quali il supere l’età vaccinale per gli over 50. È una misura discriminatoria e ricattatoria, o tio sei punito, e vieni privato delle tue libertà, roba da Repubblica Popolare Cinese, non da Repubblica Italiana. Quando un governo adotta certe misure ritenute folli ed insensate, è giusto combatterle in modo civile ognuno con i propri mezzi. Rimandare al mittente il mio titolo onorifico mi è ...