Rinnovo Handanovic: presto la proposta dell'Inter: i dettagli

Handanovic Inter, presto la proposta di Rinnovo da parte del club nerazzurro per l'estremo difensore sloveno. I dettagli

Dopo la prestazione di ieri contro l'Atalanta, per Handanovic si respira aria di Rinnovo dopo le critiche dei mesi scorsi. Il portiere in scadenza, potrebbe presto parlare con la società per prolungare il contratto nonostante l'arrivo di Onana. A riferirlo La Gazzetta dello Sport.

