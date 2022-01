Quirinale: Calenda, 'candidatura Berlusconi elefante in stanza, blocca dialogo' (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - Silvio Berlusconi non ha alcuna possibilità di farcela per il Colle? "Si, credo che sia così, ma la sua stessa candidatura porta problemi significativi: non riesce a decollare un dialogo che a nostra avviso doveva innanzitutto riguardare la possibilità di fare un patto di legislatura con Draghi presidente del Consiglio per evitare quanto abbiamo visto nell'ultimo mese e mezzo, con le forze politiche che dicono una cosa in Cdm e poi la disconoscono. Il passaggio di parlare prima di governo e poi del Presidente della Repubblica è molto complicato dalla candidatura di Berlusconi", di fatto "un elefante nella stanza". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a Rainews24. "Mi fa molto piacere che sia Renzi che Letta ieri ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - Silvionon ha alcuna possibilità di farcela per il Colle? "Si, credo che sia così, ma la sua stessaporta problemi significativi: non riesce a decollare unche a nostra avviso doveva innanzitutto riguardare la possibilità di fare un patto di legislatura con Draghi presidente del Consiglio per evitare quanto abbiamo visto nell'ultimo mese e mezzo, con le forze politiche che dicono una cosa in Cdm e poi la disconoscono. Il passaggio di parlare prima di governo e poi del Presidente della Repubblica è molto complicato dalladi", di fatto "unnella". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo, a Rainews24. "Mi fa molto piacere che sia Renzi che Letta ieri ...

Advertising

fanpage : “La nostra proposta è chiara: un nuovo patto di legislatura per proseguire con il Governo di Mario Draghi ed elegge… - TV7Benevento : Quirinale: Calenda, 'candidatura Berlusconi elefante in stanza, blocca dialogo'... - AscaniTobia : @FrancescoCeroni No va beh Calenda al quirinale anche no - DiDimiero : Carlo Calenda (Azione) propone come candidata al Quirinale l'attuale ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ex p… - blondic69 : @matteorenzi Avete perso alle suppletive di Roma... Le prove tecniche con #Calenda non hanno funziona. Ora vediamo… -