Porto di Napoli, 20 positivi al Covid a bordo di un traghetto (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono venti le persone risultate positive al Covid a bordo di un traghetto proveniente da Palermo e giunto nel Porto di Napoli. Venti componenti dell’equipaggio di un traghetto proveniente da Palermo, e giunto a Napoli sono risultati positivi al virus Cov-Sars-2. Il traghetto “Florio”, della Tirrenia, con numerosi passeggeri a bordo, ha attraccato nel pomeriggio Leggi su 2anews (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono venti le persone risultate positive aldi unproveniente da Palermo e giunto neldi. Venti componenti dell’equipaggio di unproveniente da Palermo, e giunto asono risultatial virus Cov-Sars-2. Il“Florio”, della Tirrenia, con numerosi passeggeri a, ha attraccato nel pomeriggio

Advertising

NapoliToday : #Cronaca Focolaio Covid sul traghetto: equipaggio in quaratena a bordo - Biagio692 : RT @lucacerchione: #JeffBezos, fondatore di #Amazon, è in pole position per diventare il prossimo proprietario del #Napoli. Nel progetto de… - areanapoliit : @lucacerchione ad @areanapoliit svela altri dettagli del piano #Amazon-#Napoli - lorenzocinque55 : RT @lucacerchione: #JeffBezos, fondatore di #Amazon, è in pole position per diventare il prossimo proprietario del #Napoli. Nel progetto de… - emmeesse28 : RT @ilsidero: #CosaNostra americana in pole position per diventare prossima proprietario del #Napoli. Nel progetto c’è la creazione dello s… -