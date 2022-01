Nek racconta il suo dramma: “Dopo l’incidente non riesco più a farlo”. La situazione (Di lunedì 17 gennaio 2022) In occasione del suo 50° compleanno, il rocker di Sassuolo pubblica la propria autobiografia. E rivela: “Dopo l’incidente che ho subito non riesco più a farlo”. Non è certo un… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 17 gennaio 2022) In occasione del suo 50° compleanno, il rocker di Sassuolo pubblica la propria autobiografia. E rivela: “che ho subito nonpiù a”. Non è certo un… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

infoitcultura : Nek racconta la sua paura più grande: “Non riesco ancora a farlo” - zazoomblog : Nek racconta la sua paura più grande: “Non riesco ancora a farlo” - #racconta #paura #grande: #riesco - damy85twit : RT @Serenahvabbe: Purtroppo capisco benissimo cosa intende Nek quando racconta l’enorme difficoltà di non riuscire a vivere appieno le cose… - Serenahvabbe : Purtroppo capisco benissimo cosa intende Nek quando racconta l’enorme difficoltà di non riuscire a vivere appieno l… - rete22ottobre : Nek si racconta in A mani nude -