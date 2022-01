Milan, la grande occasione per il sorpasso. Ma per Pioli è piena emergenza (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un tempo, e nemmeno troppo lontano, i guai erano in attacco. Ibra e Giroud pareva facessero a gara fra chi incappava nel maggior numero di guai, Rebic e Leao parevano dispersi nelle nebbie dell'... Leggi su gazzetta (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un tempo, e nemmeno troppo lontano, i guai erano in attacco. Ibra e Giroud pareva facessero a gara fra chi incappava nel maggior numero di guai, Rebic e Leao parevano dispersi nelle nebbie dell'...

Advertising

acmilan : Off to a great start in the Coppa Italia: read all about it in our Match Report ?? - cmdotcom : #Milan, ora il grande colpo in difesa: contatti per #Bremer e #Botman - p_in_algeri : Comunque se stiamo facendo un grande campionato noi, lo sta facendo anche il Milan. Che non ha più le coppe e sarà… - sportli26181512 : Milan, la grande occasione per il sorpasso. Ma per Pioli è piena emergenza: Milan, la grande occasione per il sorpa… - tomasonidiego : @webecodibergamo Solo quando gioca contro il Milan va fuori di testa e rilascia interviste ridicole? Quando gioca c… -