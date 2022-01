Mihajlovic: “Meglio del Napoli nel secondo tempo, potevamo riaprirla. Abbiamo perso per un motivo” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Al termine del match Bologna-Napoli, Siniša Mihajlovi? ha rilasciato alcune parole durante la conferenza stampa. Di seguito quanto evidenziato: “Abbiamo perso contro una squadra forte, tecnicamente ci hanno messo in difficoltà. Poi Abbiamo avuto coraggio, potevamo riaprirla. Però non ci alleniamo da due settimane per vari motivi, stiamo sempre a gestire non avendo nemmeno tanti giocatori disponibili. Nell’ultima mezz’ora Abbiamo fatto Meglio del Napoli. Forse stavamo Meglio di loro, che hanno giocato recentemente la partita di Coppa Italia, ma nel primo tempo potevamo e dovevamo fare Meglio. Pyhttia è entrato bene, da due settimane Abbiamo più ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 gennaio 2022) Al termine del match Bologna-, Siniša Mihajlovi? ha rilasciato alcune parole durante la conferenza stampa. Di seguito quanto evidenziato: “contro una squadra forte, tecnicamente ci hanno messo in difficoltà. Poiavuto coraggio,. Però non ci alleniamo da due settimane per vari motivi, stiamo sempre a gestire non avendo nemmeno tanti giocatori disponibili. Nell’ultima mezz’orafattodel. Forse stavamodi loro, che hanno giocato recentemente la partita di Coppa Italia, ma nel primoe dovevamo fare. Pyhttia è entrato bene, da due settimanepiù ...

