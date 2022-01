McEnroe sta con Djokovic: «È uno coraggioso, ha vinto più Slam di me anche per questo» (Di lunedì 17 gennaio 2022) Novak Djokovic ha trovato uno che sta dalla sua parte. Ed è uno che normalmente sta dall’altra: John McEnroe. Il quale si si è lanciato in uno strano sfogo sull’espulsione del tennista serbo. A Espn l’icona del tennis ha detto che “quello che gli è successo negli ultimi 12 giorni è una stronzata totale”. Un po’ ironicamente l’ha anche definito “uno scherzo”, un po’ come il tormentone della sua carriera. Per McEnroe Djokovic “è stato coraggioso” ad aver viaggiato in Australia senza essere vaccinato contro il coronavirus. “Decide se vuole farlo o meno. Ha convinzioni molto forti. Ha diritto a quelle convinzioni. Io ho vinto sette major, lui 20, il motivo per cui ha vinto molto più di me è perché è disposto a rischiare”. La rottura della quarantena da ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 gennaio 2022) Novakha trovato uno che sta dalla sua parte. Ed è uno che normalmente sta dall’altra: John. Il quale si si è lanciato in uno strano sfogo sull’espulsione del tennista serbo. A Espn l’icona del tennis ha detto che “quello che gli è successo negli ultimi 12 giorni è una stronzata totale”. Un po’ ironicamente l’hadefinito “uno scherzo”, un po’ come il tormentone della sua carriera. Per“è stato” ad aver viaggiato in Australia senza essere vaccinato contro il coronavirus. “Decide se vuole farlo o meno. Ha convinzioni molto forti. Ha diritto a quelle convinzioni. Io hosette major, lui 20, il motivo per cui hamolto più di me è perché è disposto a rischiare”. La rottura della quarantena da ...

