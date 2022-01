M5S | Diaco | stralci a bilancio Alfonsi schiaffo a cittadini ambientalisti

BCooperlo : @daniele_diaco Cioè, la Raggi si è ricandidata ed è arrivata quarta (dopo Calenda). Il M5S aveva 29 consiglieri e m… - Lukid_23 : Ci dite, cortesemente, la posizione del #M5S romano su questa proposta del #PD? @virginiaraggi @daniele_diaco… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Diaco

RomaDailyNews

Roma " "Roma Nord ormai è la patria incontrastata della fauna selvatica. Dopo l'incursione della famigliola di ungulati che 'chiedeva' il ricovero presso il pronto soccorso dell'ospedale Gemelli, ...Peccato che Roma sia ancora in piena emergenza e le strade un immondezzaio a cielo aperto", dice Daniele, consigliere capitolino del. "A quando l'inizio della fine delle menzogne ...Roma - "Gli stralci dei fondi messi a bilancio dalla giunta Raggi operati dall'assessore all'Ambiente Alfonsi, compresi quelli sui cestini voluti dalla ...I 56 Stelle Ferrara e Diaco si scatenano sui social: “Mandano via persone preparate a 1000 euro al mese per far posto a dirigenti da 140 mila euro" ...