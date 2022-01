LIVE Fognini-Griekspoor 1-6 2-1 | Australian Open 2022 in DIRETTA | l’azzurro tenta la rimonta

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30muove bene il gioco ma poi va largo con il dritto. 0-15 Dritto lungolinea vincente di. 2-2 Ace di. Fabio sta iniziando ad innervosirsi. 40-15 Lungo il rovescio in risposta di. 30-15 Grandissima accelerazione di rovescio di Fabio. 30-0 Sbaglia ancora in risposta. 15-0 Buona prima dell’olandese. 2-1 Lungo il back di. 40-15 Bella accelerazione di dritto di. 30-15 Lungo il rovescio dell’olandese. 15-15 L’olandese sale a rete e conquista il punto. Corto il lob di. 15-0 In rete il rovescio di. 1-1 Finisce in rete la risposta di. 40-0 Altro errore di ...