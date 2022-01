LIVE Berrettini-Nakashima 4-6 6-2 1-2, Australian Open 2022 in DIRETTA: equilibrio nel terzo set (Di lunedì 17 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Servizio a zero anche per il classe 2001. 40-0 terzo ace dell’americano. 30-0 Diritto in rete di Berrettini in risposta. 15-0 Servizio vincente del #68 al mondo. 1-1 Altro ace e game a zero per il #7 al mondo. 40-0 11° ace della sfida per Berrettini. 30-0 Scappa via la risposta di rovescio dell’americano. 15-0 Servizio e diritto diagonale del romano. 0-1 Buon esordio dell’americano al servizio. 40-30 Diritto lungo dell’americano in uscita dal servizio. 40-15 Lungo il rovescio del romano. 30-15 Diritto sul nastro per l’azzurro che non riesce a passare Nakashima. 15-15 Pessimo back di rovescio in avanzamento dell’americano. 15-0 Servizio e diritto di Nakashima che chiude a volo. INIZIO terzo SET 04.22 Matteo ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Servizio a zero anche per il classe 2001. 40-0ace dell’americano. 30-0 Diritto in rete diin risposta. 15-0 Servizio vincente del #68 al mondo. 1-1 Altro ace e game a zero per il #7 al mondo. 40-0 11° ace della sfida per. 30-0 Scappa via la risposta di rovescio dell’americano. 15-0 Servizio e diritto diagonale del romano. 0-1 Buon esordio dell’americano al servizio. 40-30 Diritto lungo dell’americano in uscita dal servizio. 40-15 Lungo il rovescio del romano. 30-15 Diritto sul nastro per l’azzurro che non riesce a passare. 15-15 Pessimo back di rovescio in avanzamento dell’americano. 15-0 Servizio e diritto diche chiude a volo. INIZIOSET 04.22 Matteo ...

