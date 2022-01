Intubati già nella culla, il Covid morde i neonati. Viaggio nei reparti del Bambino Gesù Videoinchiesta (Di martedì 18 gennaio 2022) di Antonio Crispino In poco più di due settimane si è triplicato il numero dei bambini che a causa del è in degenza all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di . Da 20 pazienti del 27 dicembre scorso sono ... Leggi su leggo (Di martedì 18 gennaio 2022) di Antonio Crispino In poco più di due settimane si è triplicato il numero dei bambini che a causa del è in degenza all'Ospedale pediatricodi . Da 20 pazienti del 27 dicembre scorso sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Intubati già Intubati già nella culla, il Covid morde i neonati. Viaggio nei reparti del Bambino Gesù di Roma Tutti hanno meno di cinque anni, fa impressione vederli intubati nell'ospedale di Palidoro, da ... Nata il 5 gennaio 2022 e dopo tre giorni già in reparto. Ora è in uno spazio off limits al primo piano ...

