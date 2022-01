Impegno sociale e crescita professionale con il Servizio Civile di Confcooperative (Di lunedì 17 gennaio 2022) Contribuire a realizzare una società più equa, partecipata, solidale: il Servizio Civile di Confcooperative Bergamo rappresenta un’occasione qualificante e di valore. È un percorso di un anno nelle cooperative sociali del territorio, un’esperienza di vita, tra Impegno sociale e crescita professionale. E c’è ancora tempo fino alle 14 del 26 gennaio per inoltrare le candidature e provare ad aggiudicarsi uno dei 26 posti messi a bando. Ma perché partecipare? Che cosa significa Servizio Civile Universale? In quale cooperativa richiedere la collocazione. A queste domande, verrà data risposta nel webinar organizzato mercoledì 19 gennaio alle 15 (inviare una richiesta a progetti@coesi.coop. Ulteriori informazioni allo ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 17 gennaio 2022) Contribuire a realizzare una società più equa, partecipata, solidale: ildiBergamo rappresenta un’occasione qualificante e di valore. È un percorso di un anno nelle cooperative sociali del territorio, un’esperienza di vita, tra. E c’è ancora tempo fino alle 14 del 26 gennaio per inoltrare le candidature e provare ad aggiudicarsi uno dei 26 posti messi a bando. Ma perché partecipare? Che cosa significaUniversale? In quale cooperativa richiedere la collocazione. A queste domande, verrà data risposta nel webinar organizzato mercoledì 19 gennaio alle 15 (inviare una richiesta a progetti@coesi.coop. Ulteriori informazioni allo ...

