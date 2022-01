Immatricolazioni 2021 - Il mercato deve ringraziare il lungo termine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dal +57% del primo semestre 2021 a -17,7% dell'ultimo trimestre, dopo un terzo quarto anch'esso in negativo, a -11,22%. Questo l'andamento del mercato delle nuove Immatricolazioni per le autovetture nel noleggio a lungo termine in Italia nel 2021, che ha chiuso così a un +17,98%, rendendo comunque questo segmento il best performer di un mercato che ha chiuso a +5,67% in generale. Il noleggio a lungo termine (Nlt) è risultato il miglior canale anche per i veicoli commerciali leggeri, che chiudono a +20,28% (grazie a un +23,5% nel primo semestre, un -8,77% nel terzo trimestre e un +9,85% nel Q4). Il mercato totale del lungo termine chiude così a 295.850 veicoli immatricolati, contro i ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dal +57% del primo semestrea -17,7% dell'ultimo trimestre, dopo un terzo quarto anch'esso in negativo, a -11,22%. Questo l'andamento deldelle nuoveper le autovetture nel noleggio ain Italia nel, che ha chiuso così a un +17,98%, rendendo comunque questo segmento il best performer di unche ha chiuso a +5,67% in generale. Il noleggio a(Nlt) è risultato il miglior canale anche per i veicoli commerciali leggeri, che chiudono a +20,28% (grazie a un +23,5% nel primo semestre, un -8,77% nel terzo trimestre e un +9,85% nel Q4). Iltotale delchiude così a 295.850 veicoli immatricolati, contro i ...

