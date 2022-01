I pantaloni di pelle nera che esaltano la personalità di Arisa (Di lunedì 17 gennaio 2022) Per Arisa, la fama e la forte personalità che la contraddistinguono oggi, rappresentano un traguardo importante, che ha raggiunto solo attraverso un lungo percorso. La cantante lo ha rivelato con una foto sul suo profilo Instagram, nella quale sfoggia un look grintoso, caratterizzato da un paio di pantaloni di pelle esplosivi. Come didascalia, un aneddoto sulla sua infanzia lascia intuire le difficoltà che ha dovuto affrontare da piccola, per conquistare il carattere di cui gode oggi: “Signora, sua figlia è molto intelligente ma si sente stupida, vuole per forza assomigliare alle sue compagne perché pensa che siano migliori di Lei, e anche con i ragazzi pensa sempre di non essere all’altezza, si fissa per quelli sbagliati e poi piange”, scrive mentre tornano alla memoria delle vecchie parole pronunciate dalle sue ... Leggi su diredonna (Di lunedì 17 gennaio 2022) Per, la fama e la forteche la contraddistinguono oggi, rappresentano un traguardo importante, che ha raggiunto solo attraverso un lungo percorso. La cantante lo ha rivelato con una foto sul suo profilo Instagram, nella quale sfoggia un look grintoso, caratterizzato da un paio didiesplosivi. Come didascalia, un aneddoto sulla sua infanzia lascia intuire le difficoltà che ha dovuto affrontare da piccola, per conquistare il carattere di cui gode oggi: “Signora, sua figlia è molto intelligente ma si sente stupida, vuole per forza assomigliare alle sue compagne perché pensa che siano migliori di Lei, e anche con i ragazzi pensa sempre di non essere all’altezza, si fissa per quelli sbagliati e poi piange”, scrive mentre tornano alla memoria delle vecchie parole pronunciate dalle sue ...

