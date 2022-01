Highlights e gol Bologna-Napoli 0-2 | Serie A 2021 2022 VIDEO

Advertising

NapoliCM : ???? Highlights Bologna Napoli 0-2: le reti di Lozano | VIDEO ??? - Pall_Gonfiato : #MilanSpezia 1-2 (VIDEO GOL HIGHLIGHTS): incredibile a #SanSiro, #Gyasi segna il gol decisivo all'ultimo minuto - Pall_Gonfiato : #BolognaNapoli 0-2 (VIDEO GOL HIGHLIGHTS): #Lozano segna due gol e regala la vittoria a #Spalletti - infoitsport : Video Bologna Napoli 0-1: risultato in diretta, gol e highlights - AtalantaEsports : Altro giro, altro show dell' @Atalanta_BC di @nicolomirra su @play_eFootball ??? Gol e spettacolo negli highlights… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Dall'Ara, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Bologna e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...Il Rennes rifila un roboante 6 - 0 ai Girondini e conferma la sua quarta posizione in campionato alimentando le proprie speranze europeeIl video con gli highlights e i gol di Milan-Spezia 1-2, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2021/2022. Al Meazza i rossoneri sprecano un calcio di rigore al 45 e ...Il video con gli highlights e i gol di Capo Verde-Camerun 1-1, valida per la terza giornata del gruppo A della Coppa d'Africa 2022.