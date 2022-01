Gf Vip 6, Nathaly Caldonazzo contro Alex Belli: “Narcisista patologico, dagli uomini così meglio scappare a gambe levate!”. La piccata risposta dell’attore (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nelle ultime ore Nathaly Caldonazzo, una delle new entry più discusse del Grande Fratello Vip 6, si è lasciata andare a qualche considerazione su Alex Belli che a quest’ultimo non sono proprio andate giù. La showgirl, durante un momento confidenziale con Soleil Sorge e Valeria Marini ha detto la sua sul comportamento dell’attore di Cento Vetrine. In questi mesi infatti, Alex è stato un protagonista indiscusso del game-show di Canale 5. Con la chimica artistica creata nei confronti della gieffina italoamericana, ha scombussolato sia l’interno che l’esterno della Casa di Cinecittà. Delia Duran poi, sua moglie, ha provato in ogni modo a frenare la passione tra i due, ma sempre senza successo. Ad oggi la Duran è una concorrente del Gf Vip 6, mentre Belli aveva deciso di ... Leggi su isaechia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nelle ultime ore, una delle new entry più discusse del Grande Fratello Vip 6, si è lasciata andare a qualche considerazione suche a quest’ultimo non sono proprio andate giù. La showgirl, durante un momento confidenziale con Soleil Sorge e Valeria Marini ha detto la sua sul comportamentodi Cento Vetrine. In questi mesi infatti,è stato un protagonista indiscusso del game-show di Canale 5. Con la chimica artistica creata nei confronti della gieffina italoamericana, ha scombussolato sia l’interno che l’esterno della Casa di Cinecittà. Delia Duran poi, sua moglie, ha provato in ogni modo a frenare la passione tra i due, ma sempre senza successo. Ad oggi la Duran è una concorrente del Gf Vip 6, mentreaveva deciso di ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Nathaly Caldonazzo contro Alex Belli: “Narcisista patologico, dagli uomini così meglio scappare a gambe l… - evilmariahs1 : Per me le più pulite della casa del GF VIP sono Manila (su questo nulla da dire), Delia e Nathaly. Federica e Miriana completano la top 5. - Gossiplive_it : Tu da che parte stai? Vota qui? Punto per punto lo scontro tra Nathaly e Sonia #gfvip #gfvip6 #GFVip2021… - zazoomblog : “Grande Fratello Vip” anticipazioni puntata del 17 gennaio: sorprese per Nathaly Caldonazzo e Sophie Codegoni - #“… - QuotidianPost : GF Vip, Nathaly Caldonazzo vs Sonia: la reazione della Bruganelli -