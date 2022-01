Dazn: il rimborso di 7,5 euro a settimana con lo speed test (Di lunedì 17 gennaio 2022) L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) obbligherà Dazn, il servizio a pagamento streaming per vedere lo sport, a integrare una funzione per il controllo della connessione internet nelle sue diverse modalità... Leggi su today (Di lunedì 17 gennaio 2022) L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) obbligherà, il servizio a pagamento streaming per vedere lo sport, a integrare una funzione per il controllo della connessione internet nelle sue diverse modalità...

Advertising

zazoomblog : DAZN fissata la cifra del rimborso per ogni partita! - #fissata #cifra #rimborso #partita! - lefrancbuveur : @DAZN_HELP_ITA Ma come mai non rispondete alle chat? Ora chiedo un rimborso del mio abbonamento. -