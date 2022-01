Covid, segnali di rallentamento. Resta alto il numero dei decessi (287). Aumentano vaccini e booster (Di lunedì 17 gennaio 2022) Come ogni lunedì calano drasticamente i nuovi contagi da Covid, infatti nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 83.403 (ieri erano stati 149.512), a fronte, però, di 541.298 tamponi molecolari e ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Come ogni lunedì calano drasticamente i nuovi contagi da, infatti nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 83.403 (ieri erano stati 149.512), a fronte, però, di 541.298 tamponi molecolari e ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, in Gb 84.429 contagi e 85 morti. Per Downing Street 'segnali incoraggianti' dai dati. - lorenzdonofrio : RT @Adnkronos: #Covid, in Gb 84.429 contagi e 85 morti. Per Downing Street 'segnali incoraggianti' dai dati. - giornalemolise : Covid, lievi segnali di frenata: 445 nuovi #Positivi e 235 guariti - - ivl24_it : Covid, Gimbe: ‘Segnali importanti di rallentamento, ma ancora troppi decessi’ - sulsitodisimone : Segnali di calo per la curva epidemica in Italia, tasso di positività al 15,4% -