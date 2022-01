Cina, un caso di Omicron a Pechino: "Variante arrivata con una lettera proveniente dal Canada" (Di lunedì 17 gennaio 2022) L' autorità postale cinese ha emesso un ordine per garantire che tutta la corrispondenza dall'estero sia sanificata. Inoltre, le autorità sanitarie hanno chiesto alla popolazione di ridurre l'acquisto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 17 gennaio 2022) L' autorità postale cinese ha emesso un ordine per garantire che tutta la corrispondenza dall'estero sia sanificata. Inoltre, le autorità sanitarie hanno chiesto alla popolazione di ridurre l'acquisto ...

