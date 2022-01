“Ciao mamma”. Angela non ce l’ha fatta: 47 anni e due figlie, si è spenta dopo una battaglia in ospedale (Di lunedì 17 gennaio 2022) Se n’è andata Angela Sciuva, 47 anni e madre di due figlie. Se n’è andata in un letto all’interno del reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Pescara sconfitta dal Covid. Nel nosocomio abruzzese era ricoverata da una settimana, a quanto riporta Il Messaggero le sue condizioni si sarebbero progressivamente aggravate fino al decesso. Angela Sciuva non aveva ricevuto il vaccino. La sua scomparsa, tra le più giovani vittime della pandemia, ha aperto una ferita nel cuore della città. Angela Sciuva. Lavorava in città, in una ditta specializzata in produzione di plastica e gomma ed era apprezzata per i modi garbati, il sorriso gentile e il grande senso della famiglia. Una persona solare e mai sopra le righe. Sposata con Massimiliano Di Meo, conosciuto come Massimo, che olo alcuni ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Se n’è andataSciuva, 47e madre di due. Se n’è andata in un letto all’interno del reparto di terapia intensiva dell’di Pescara sconfitta dal Covid. Nel nosocomio abruzzese era ricoverata da una settimana, a quanto riporta Il Messaggero le sue condizioni si sarebbero progressivamente aggravate fino al decesso.Sciuva non aveva ricevuto il vaccino. La sua scomparsa, tra le più giovani vittime della pandemia, ha aperto una ferita nel cuore della città.Sciuva. Lavorava in città, in una ditta specializzata in produzione di plastica e gomma ed era apprezzata per i modi garbati, il sorriso gentile e il grande senso della famiglia. Una persona solare e mai sopra le righe. Sposata con Massimiliano Di Meo, conosciuto come Massimo, che olo alcuni ...

