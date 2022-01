Cervignano culla dell’arte contemporanea. Al via Take care of yourself (Di lunedì 17 gennaio 2022) È partita la 16^ edizione della rassegna Take care OF yourself, curata da Eva Comuzzi e Orietta Masin – promossa e organizzata dal Circolo ARCI Cervignano, sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Cervignano del Friuli e Cassa Rurale FVG, con il patrocinio di PromoTurismo FVG e in partenariato con numerosi enti pubblici e privati – inaugurata ieri presso le due location selezionate per la mostra: la Casa della Musica in Largo Bradaschia e Galleria Stone in via Roma 12 a Cervignano del Friuli. Fino al 4 febbraio. A dare il benvenuto al pubblico e agli artisti presenti in Auditorium, l’Assessore alla Cultura Comune di Cervignano del Friuli Alessia Zambon, che ha dichiarato: “Ci apprestiamo ad inaugurare questa 16^ esposizione, presso la Casa della ... Leggi su udine20 (Di lunedì 17 gennaio 2022) È partita la 16^ edizione della rassegnaOF, curata da Eva Comuzzi e Orietta Masin – promossa e organizzata dal Circolo ARCI, sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Comune didel Friuli e Cassa Rurale FVG, con il patrocinio di PromoTurismo FVG e in partenariato con numerosi enti pubblici e privati – inaugurata ieri presso le due location selezionate per la mostra: la Casa della Musica in Largo Bradaschia e Galleria Stone in via Roma 12 adel Friuli. Fino al 4 febbraio. A dare il benvenuto al pubblico e agli artisti presenti in Auditorium, l’Assessore alla Cultura Comune didel Friuli Alessia Zambon, che ha dichiarato: “Ci apprestiamo ad inaugurare questa 16^ esposizione, presso la Casa della ...

