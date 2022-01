Caterina Balivo splendida al tramonto e con un look tutto da copiare (Di lunedì 17 gennaio 2022) La golden hour è il momento magico. Quello che per i fotografi rappresenta l’istante più bello del tramonto o dell’alba, l’attimo in cui scattare foto magiche che restituiscono ambientazioni che sembrano brillare d’oro. Ed è splendida al tramonto, Caterina Balivo, nell’ultimo post pubblicato sul suo account Instagram. Lo sguardo rivolto all’orizzonte, grandi occhiali da sole rotondi e un foulard fantasia in testa. La presentatrice sembra una diva del cinema di altri tempi e incanta i fan. Del resto Caterina Balivo ci ha abituati a essere un’icona della moda con le sue scelte di stile interessanti, i look sempre perfetti e da copiare, con la sua semplicità che cattura e un sorriso coinvolgente e sincero. Caterina ... Leggi su dilei (Di lunedì 17 gennaio 2022) La golden hour è il momento magico. Quello che per i fotografi rappresenta l’istante più bello delo dell’alba, l’attimo in cui scattare foto magiche che restituiscono ambientazioni che sembrano brillare d’oro. Ed èal, nell’ultimo post pubblicato sul suo account Instagram. Lo sguardo rivolto all’orizzonte, grandi occhiali da sole rotondi e un foulard fantasia in testa. La presentatrice sembra una diva del cinema di altri tempi e incanta i fan. Del restoci ha abituati a essere un’icona della moda con le sue scelte di stile interessanti, isempre perfetti e da, con la sua semplicità che cattura e un sorriso coinvolgente e sincero....

