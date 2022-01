Bologna Napoli, riecco Osimhen: in campo dopo quasi due mesi (Di lunedì 17 gennaio 2022) Victor Osimhen torna in campo in Bologna-Napoli. Il nigeriano rientra dopo uno stop di quasi due mesi Solo notizie positive per il Napoli, che in quel di Bologna sta vincendo per 2-0 sui padroni di casa rossoblù. A far sorridere, però, è la notizia arrivata al 71? minuto di gioco. dopo 53 giorni di assenza, infatti, Victor Osimhen è tornato in campo. Il nigeriano, infortunatosi nel match perso in casa dell’Inter, è entrato in sostituzione di Dries Mertens. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Victortorna inin. Il nigeriano rientrauno stop didueSolo notizie positive per il, che in quel dista vincendo per 2-0 sui padroni di casa rossoblù. A far sorridere, però, è la notizia arrivata al 71? minuto di gioco.53 giorni di assenza, infatti, Victorè tornato in. Il nigeriano, infortunatosi nel match perso in casa dell’Inter, è entrato in sostituzione di Dries Mertens. L'articolo proviene da Calcio News 24.

