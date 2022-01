Australian Open 2022 | Nadal | “Djokovic? Avrei preferito giocasse | ma giustizia ha parlato”

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Rafael, dopo aver sconfitto Marcos Giron al primo turno degli, si è espresso, ancora una volta, sul caso relativo all’esclusione di Novakdal primo Major dell’anno. Il campione dell’edizione 2009 avrebbe voluto che il recordman del torneo oceanico fosse in campo, ma non ha voluto che le sue parole fossero fraintese. “Innanzitutto, devo premettere chenon è l’unico ad aver sbagliato in questa complessa vicenda – ha ammesso lo spagnolo –. Una settimana fa, quando il tribunale gli aveva dato ragione, avevo dichiarato che laavevaed aveva ragione: adesso, vi rispondo la stessa cosa, dal momento che io non mi schiererò mai contro ciò che viene stabilito in un tribunale. Certo è che, nella logica dello sport, non ...

Esordio sofferto ma vincente per Matteo Berrettini agli, primo Slam della stagione scattato sul cemento di Melbourne Park. Il 25enne romano, numero 7 del mondo e del tabellone, ha superato il primo turno battendo in quattro set lo ...Djokovic non è vaccinato contro il Covid e di conseguenza non parteciperà così agliche hanno preso ufficialmente il via senza di lui. Al suo posto Salvatore Caruso, ripescato in ...MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Buona la prima per Matteo Berrettini agli Australian Open, primo Slam del 2022 ...Lorenzo Sonego aumenta la pattuglia di azzurri al secondo turno degli Australian Open, dopo Matteo Berrettini, Camila Giorgi, Martina Trevisan e Lucia Bronzetti. Il torinese vince 7-5 6-3 6-3 contro S ...