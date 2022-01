Anche Bardin sbatte la porta e si dimette. Il Patto pronto a salire al 20% (Di lunedì 17 gennaio 2022) Proseguono le manovre attorno a Generali nella battaglia per la governance del Leone di Trieste: a pochi giorni dalle dimissioni del vicepresidente di Generali Francesco Gaetano Caltagirone, Anche il rappresentante in Cda dell'azionista Leonardo Del Vecchio, Romolo Bardin, ha comunicato che lascerà il board del gruppo assicurativo. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 17 gennaio 2022) Proseguono le manovre attorno a Generali nella battaglia per la governance del Leone di Trieste: a pochi giorni dalle dimissioni del vicepresidente di Generali Francesco Gaetano Caltagirone,il rappresentante in Cda dell'azionista Leonardo Del Vecchio, Romolo, ha comunicato che lascerà il board del gruppo assicurativo. Segui su affaritaliani.it

