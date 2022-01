Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 16 gennaio 2022)DEL 16 GENNAIOORE 13:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CASILINA ALTEZZA FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI INCIDENTE ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO CON CODE DA MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA CODE ANCHE SUL GRA IN ESTERNA TRA ARDEATINA E APPIA CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA VIA DEL MARE TRA DRAGONA E OSTIA ANTICA DIREZIONE OSTIA SI STA IN CODA SULLA CASSIA BIS PER LAVORI IN CORSO TRA VIA DI BACCANELLO E LO SVINCOLO PER FORMELLO IN DIREZIONE; QUALCHE RALLENTAMENTO È SEGNALATO ANCHE SULLA VIA CASSIA NEL TRATTO COMPRESO TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI; CODE SULLA PONTINA ALTEZZA CASTEL DI IN ...