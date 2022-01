Un’Atalanta incerottata vuol fare lo sgambetto all’Inter capolista | è il primo bivio Scudetto

Leggi su bergamonews

(Di domenica 16 gennaio 2022) Bergamo. Se qualche anno fa avessimo parlato di “sfida” tra Atalanta e Inter (così l’ha definita il tecnico dei campioni d’Italia, Simone Inzaghi), nella migliore delle ipotesi ci avrebbero preso per matti. È un posticipo di fuoco quello in programma domenica sera alle 20,45 al Gewiss Stadium. Di fronte due squadre forti, in lotta per il vertice. Nelle ultime dieci sfide a Bergamo, l’Atalanta ha perso solo due volte contro l’Inter. Quattro degli ultimi sei confronti diretti tra casa e trasferta sono terminati in pareggio, mentre l’ultima vittoria bergamasca casalinga risale al 2018. Hateboer nella prima frazione aveva sbloccato il punteggio, prima del rigore trasformato da Icardi. Gli orobici dopo un’ora avevano preso in mano il pallino del gioco chiudendo il match sul 4-1 grazie ai gol di Mancini, Djimsiti e Gomez. I ragazzi di Gasperini arrivano al match con ...