Ubriaco si sdraia sull’asfalto e poi si schianta contro un albero Il video postato dal sindaco | “Ecco cosa succede sulle strade”

(Di domenica 16 gennaio 2022) “Ancora una volta mi vedo costretto a dover intervenire dopo l’incidente di questa notte a Dervio e a rispondere alle polemiche assurde”. Inizia così il lungo post deldi Dervio, nel Lecchese, che ieri ha deciso di diffondere su Facebook le immagini di un incidente. Nelsi vede un ragazzo, che non riesce a stare in piedi. Prima di, con i suoi amici che cercano di tirarlo su. Poi sale in auto e percorre alcuni metri inmano prima di abbattere un cartello ersiun. “Pubblicare questo– ha scritto il, di recente criticato dall’opposizione per aver installato nuovi autovelox – serve a far capire quello che ...

Nelle immagini si vede un uomo in stato confusionale, probabilmente, che siin strada Il sindaco Cassinelli risponde alle polemiche pubblicando il video ripreso dalle telecamere di sicurezza: 'Ogni strumento di controllo serve anche se sembra non ...Un ragazzo, evidentemente, che prima siin mezzo alla strada nonostante i ripetuti tentativi degli amici di sorreggerlo, poi guida a tutta velocità in contromano per circa 200 metri, abbatte un cartello stradale ...«Qui il problema non è un goccio di alcol, il problema è mettersi alla guida in quelle condizioni e rischiare la vita propria e di altri innocenti» ...L’incidente lungo la provinciale 72: il giovane al volante ha abbattuto un cartello stradale, si è scontrato con un albero e si è ribaltato. Il sindaco Stefano Cassinelli pubblica il video: ora basta ...