Tunisia-Mauritania oggi, Coppa d’Africa 2022: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni (Di domenica 16 gennaio 2022) Manca sempre meno all’inizio di Tunisia-Mauritania, match valido per la seconda giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa 2022. La partita si giocherà oggi alle ore 17:00 al Limbe Stadium. Entrambe le squadre arrivano a questa sfida dopo una sconfitta nella prima giornata del gruppo F. La Tunisia è infatti caduta contro il Mali per 1-0, mentre i ragazzi di Gomes da Rosa hanno dovuto alzare bandiera bianca contro il Gambia (1-0). Quest’oggi le due compagini sono dunque chiamate a reagire, anche perché in caso di un’altra sconfitta poi diventerebbe quasi impossibile qualificarsi per gli ottavi di finale (ricordiamo che passano al turno successivo le migliori seconde di ogni gruppo più le quattro migliori terze su sei gironi). Il match si svolgerà ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) Manca sempre meno all’inizio di, match valido per la seconda giornata della fase a gironi della. La partita si giocheràalle ore 17:00 al Limbe Stadium. Entrambe le squadre arrivano a questa sfida dopo una sconfitta nella prima giornata del gruppo F. Laè infatti caduta contro il Mali per 1-0, mentre i ragazzi di Gomes da Rosa hanno dovuto alzare bandiera bianca contro il Gambia (1-0). Quest’le due compagini sono dunque chiamate a reagire, anche perché in caso di un’altra sconfitta poi diventerebbe quasi impossibile qualificarsi per gli ottavi di finale (ricordiamo che passano al turno successivo le migliori seconde di ogni gruppo più le quattro migliori terze su sei gironi). Il match si svolgerà ...

