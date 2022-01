Traffico Roma del 16-01-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 16 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno circolazione Regolare sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24-teramo incita prudenza per un incidente in via Acaia all’altezza di via Satrico altro incidente sul lungotevere Testaccio nei pressi di via Bodoni 1 in via Giovanni Conti vicino via Monte Massico al tufello alle 10:30 in Piazza Vittorio Emanuele II nei pressi di via Napoleone III prende il via la messa solenne di Sant’Antonio Abate a seguire benedizione degli animali sul sagrato della chiesa Sant’Eusebio in zona Portuense via da oggi lavori di potatura in via Francesco crispigni in via Leonardo Greppi con un senso unico alternato fino alle 18 chiusa Piazza della Balduina Per lo svolgimento dell’evento vivere Balduina mentre per lavori su via della Nocetta in un tratto si viaggia su carreggiata ridotta con un senso unico alternato cena c’è stata ...