Salerno, una città continuamente sfregiata

di Monica De Santis Salerno città turistica, che oltre a monumenti bellissimi, fontane, chiese, palazzi e avori medievali, mette in mostra agli occhi dei visitatori i continui sfregi causati da cittadini poco educati e anche da un'amministrazione comunale che non riesce a curare come si dovrebbe il nostro centro storico, fiore all'occhiello della città. E così ancora una volta, chi ieri mattina è venuto in visita a Salerno ed ha percorso alcune delle stradine del centro storico, si è ritrovato davanti ad uno scenario che di "grande bellezza" non ha proprio nulla. Partendo da via Porta Rateprandi dove al civico 23, si può ammirare una storica impalcatura arrugginita su cui è stato fatto un balcone abusivo di una casa del civico 28, dall'impalcatura sono più volte caduti pezzi di pali d'acciaio, alcuni finiti anche in ...

Ultime Notizie dalla rete : Salerno una Immacolata Postiglione: chi è la moglie di Franco Gabrielli Immacolata Postiglione: biografia e carriera È nata nel 1971 (non è dato sapere la data esatta) a Salerno. Dopo aver conseguito una laurea magistrale in Scienze Geologiche presso l'Università degli ...

Now is the Time! Tutti al Liceo Confalonieri di Campagna E se non potrà, purtroppo, essere il 17 gennaio Città del Fuoco, a causa ancora per una volta del ... I docenti, molti dei quali formatisi proprio al Martucci di Salerno, con il quale il liceo collabora ...

Salerno, una città continuamente sfregiata Cronache Salerno Aou San Giovanni di Dio e Ruggi. De Luca: “Sostituirò manager se senza qualifica” 20 FEB - "Se alla fine di una verifica rigorosa dei titoli, il curriculum non risulterà rispondente ai titoli richiesti, il manager del 'Ruggi' sarà sostituito". A dirlo il presidente della Regione Ca ...

Campania. Edilizia ospedaliera, arrivano i fondi per piano ospedaliero e territoriale. Prima tranche di 180 milioni 21 FEB - Edilizia ospedaliera: arrivano i fondi per i lavori di ristrutturazione e adeguamento edilizio della rete ospedaliera e territoriale pubblica in Campania. Nel piatto ci sono 391 milioni desti ...

