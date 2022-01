Roma - Cagliari 1-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights (Di domenica 16 gennaio 2022) La Roma batte per 1 a 0 il Cagliari grazie al primo gol in Serie A e in maglia giallorossa di Sergio Oliveira. Il portoghese con personalità infatti dal dischetto realizza il rigore che decide la sfida. La Roma non gioca una bella partita, il... Leggi su europa.today (Di domenica 16 gennaio 2022) Labatte per 1 a 0 ilgrazie al primo gol in Serie A e in maglia giallorossa di Sergio Oliveira. Il portoghese con personalità infatti dal dischetto realizza il rigore che decide la sfida. Lanon gioca una bella, il...

Advertising

SkySport : ROMA-CAGLIARI 1-0 Risultato finale ? ?rig. #SergioOliveira (33') ? ???? SERIE A - 22^ GIORNATA ?… - CarolRadull : Today's Serie A fixtures 2:30 P. M | Sassuolo vs Verona 5:00 P. M | Venezia Vs Empoli 8:00 P. M | As Roma Vs Cag… - SuperSportBlitz : #SerieA – Result: Roma 1-0 Cagliari #SSFootball - RadioRadioWeb : ? Sergio Oliveira decide il match e regala 3 punti ai giallorossi contro il Cagliari ?? Il commento 'A Botta Calda'… - iconanews : Serie A: Roma-Cagliari 1-0 -