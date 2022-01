Priscilla, drag queen: chi è, vero nome e curiosità sulla star (Di domenica 16 gennaio 2022) Priscilla è diventata la drag queen più famosa d’Italia, complice la pertecipazione come giudice fisso alla prima edizione di drag Race Italia Scopriamo qualcosa di più di chi si cela dietro la popolare figura televisiva La prima edizione di drag Race Italia è stato un grandissimo successo. La trasmissione è andata in onda dal 19 novembre al 24 dicembre su Discovery+, importando il format ideato dalla più famosa drag queen del mondo, Ru Paul, ha avuto picchi di accesso sulla piattaforma pay e milioni di interazioni sui social. —>>> Ti potrebbe interessare anche: Inizia la nuova sfida di Tommaso Zorzi: ecco l’annuncio ufficiale – VIDEO Grande merito oltre alle concorrenti, su tutte la vincitrice Elecktra Bionic e le finaliste ... Leggi su ck12 (Di domenica 16 gennaio 2022)è diventata lapiù famosa d’Italia, complice la pertecipazione come giudice fisso alla prima edizione diRace Italia Scopriamo qualcosa di più di chi si cela dietro la popolare figura televisiva La prima edizione diRace Italia è stato un grandissimo successo. La trasmissione è andata in onda dal 19 novembre al 24 dicembre su Discovery+, importando il format ideato dalla più famosadel mondo, Ru Paul, ha avuto picchi di accessopiattaforma pay e milioni di interazioni sui social. —>>> Ti potrebbe interessare anche: Inizia la nuova sfida di Tommaso Zorzi: ecco l’annuncio ufficiale – VIDEO Grande merito oltre alle concorrenti, su tutte la vincitrice Elecktra Bionic e le finaliste ...

