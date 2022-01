Per gli esperti Omicron è poco più che influenza. Ma noi siamo già pronti a richiudere tutto (Di domenica 16 gennaio 2022) Roma, 16 gen — L’arrivo della variante Omicron ha nuovamente condizionato (in peggio) il dibattito interno ad opinione pubblica, istituzioni e popolazione italiana. Il consueto mix di ansia, preoccupazione e negatività a cui siamo ormai abituati ha quasi riprodotto il terrore sociale che credevamo terminato dopo la prima ondata pandemica di inizio 2020. Arriva Omicron e il governo fa retromarcia Infatti, con l’arrivo del tanto acclamato vaccino, la fiducia negli esperti e la nascita di nuove risorse sanitarie e politiche – leggasi governo Draghi – ci era stato assicurato l’imminente superamento del problema pandemico. Giunti a quasi due anni dall’arrivo delle prime restrizioni, la nazione italiana sembra aver approcciato, con Omicron, il percorso d’uscita in retromarcia, abituandosi nuovamente ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 16 gennaio 2022) Roma, 16 gen — L’arrivo della varianteha nuovamente condizionato (in peggio) il dibattito interno ad opinione pubblica, istituzioni e popolazione italiana. Il consueto mix di ansia, preoccupazione e negatività a cuiormai abituati ha quasi riprodotto il terrore sociale che credevamo terminato dopo la prima ondata pandemica di inizio 2020. Arrivae il governo fa retromarcia Infatti, con l’arrivo del tanto acclamato vaccino, la fiducia neglie la nascita di nuove risorse sanitarie e politiche – leggasi governo Draghi – ci era stato assicurato l’imminente superamento del problema pandemico. Giunti a quasi due anni dall’arrivo delle prime restrizioni, la nazione italiana sembra aver approcciato, con, il percorso d’uscita in retromarcia, abituandosi nuovamente ...

Advertising

RobertoBurioni : Un vaccino costa 20 €. Qualcuno fa il conto di quanto costa questa terapia (inutile e dannosa) per capire chi fa gl… - GuidoDeMartini : ?? MULTA DA 100€ PER GLI OVER 50 CHE NON SI VACCINANO. ?? COME MAI COSÌ POCO? Per indurre le persone a pagare x non a… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 appuntamento con #CePostaPerTe. Tra gli ospiti di #MariaDeFilippi l'attore turco… - Sarinado94 : La Cele con gli occhi lucidi per Cristiano, ha già capito di averlo perso ?? #caroligi #Amici21 - Nat_Fricc : RT @badgalchii: alessandra celentano unica vera insegnante in quella cazzo di scuola perché è l’unica che li mette costantemente in diffico… -