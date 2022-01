Novak Djokovic espulso | il premier australiano Morrison | “Decisione per proteggere i sacrifici dei cittadini”

(Di domenica 16 gennaio 2022) Non è stata solo una battaglia legale e non si trattava solo di tennis, l’espulsione didall’Australia dopo il rigetto del ricorso contro l’annullamento del visto, è un match anche politico. E infatti subito dopo la diffusione del verdetto unanime della Corte federale sono arrivate le dichiarazioni del governoe del presidente serbo. Il ministro dell’Immigrazione, Alex Hawke, si è detto lieto che la suadi annullare il visto del tennista sia stata confermata. “Accolgo con favore launanime di oggi della Corte federale completa dell’Australia, che conferma la miadi esercitare il mio potere ai sensi del Migration Act per annullare il visto dinell’interesse pubblico”, ha affermato ...

Caruso Salvatore, da Avola. L'uscita di"Novax"dagli Australian Open " causa espulsione dall'Austrialia " ha prodotto una delle storie miracolate più incredibili del tennis attuale, la straordinaria parabola di Salvatore ...Sarà l'azzurro Salvatore Caruso , 29 anni, numero 150 del mondo, a prendere il posto dinel tabellone degli Australian Open dopo che il tennista serbo ha perso il ricorso relativo alla sua espulsione dall'Australia per non essersi vaccinato contro il covid - 19. Caruso, ...Novak Djokovic sarà espulso dall'Australia. La Corte Federale australiana ha confermato la cancellazione del visto di Novak Djokovic. Il tennista serbo ha ...Novak Djokovic è stato espulso dall'Australia, Andy Murray non si trattiene. La telenovela Djokovic è arrivata alla fine proprio alla vigilia del via dell'Australian Open, con l'espulsione definitiva ...