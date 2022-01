NBA, infortunio al ginocchio per Kevin Durant, la stella dei Nets out almeno 4-6 settimane (Di domenica 16 gennaio 2022) Brutta notizia in casa Brooklyn Nets. La star numero uno della franchigia allenata da Steve Nash, ovvero Kevin Durant, sarà costretto a rimanere ai box piuttosto a lungo. Il due volte MVP delle Finals, infatti, si è procurato un infortunio al ginocchio nel corso del match di questa notte (e vinto) contro i New Orleans Pelicans. Dopo soli 12 minuti, infatti, l’ex prodotto di Texas University (che quest’anno viaggia con 29.2 punti, 7.4 rimbalzi e 5.8 assist di media per partita) ha dovuto lasciare il parquet del Barclays Center per colpa di uno scontro con il proprio compagno di squadra Bruce Brown. Gli esami strumentali a cui si è subito sottoposto, hanno dato un esito non positivo, ma meno preoccupante di quel che si temeva: nessuna rottura dei legamenti del ginocchio, ma una ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) Brutta notizia in casa Brooklyn. La star numero uno della franchigia allenata da Steve Nash, ovvero, sarà costretto a rimanere ai box piuttosto a lungo. Il due volte MVP delle Finals, infatti, si è procurato unalnel corso del match di questa notte (e vinto) contro i New Orleans Pelicans. Dopo soli 12 minuti, infatti, l’ex prodotto di Texas University (che quest’anno viaggia con 29.2 punti, 7.4 rimbalzi e 5.8 assist di media per partita) ha dovuto lasciare il parquet del Barclays Center per colpa di uno scontro con il proprio compagno di squadra Bruce Brown. Gli esami strumentali a cui si è subito sottoposto, hanno dato un esito non positivo, ma meno preoccupante di quel che si temeva: nessuna rottura dei legamenti del, ma una ...

