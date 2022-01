Napoli | complimenti al gioco di Atalanta e Inter | «Bellissimo»

(Di domenica 16 gennaio 2022) . Il messaggio dei partenopei dopo il match del Gewiss Stadium Messaggio social deldopo. Il club partenopeo si complimenta con le due squadre per lo spettacolo andato in scena al Gewiss Stadium: «Il Calciosi complimenta conper aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare». Il Calciosi complimenta conper aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare.— Official SSC(@ssc) January 16, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

InterMagazine2 : TWEET SSCN - I complimenti del Napoli dopo Atalanta-Inter: 'Calcio onesto e spettacolare' - redblackbanjo : @ElboAcMilan Solo che i tuoi complimenti si possono capire,ma il Napoli non ne l'aspettavo ??????? - CalcioNews24 : #AtalantaInter, i complimenti del #Napoli - Luigi_Tarzia : Complimenti al calcio Napoli @sscnapoli - fcin1908it : Il Napoli: 'Complimenti ad Atalanta e Inter: partita di calcio onesto e spettacolare'

