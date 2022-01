La Sposa: tutti i personaggi (Di domenica 16 gennaio 2022) La Sposa - Giorgio Marchesi e Serena Rossi Serena Rossi è ormai uno dei volti di punta di Rai 1 e accanto a sé nella nuova fiction La Sposa avrà accanto un attore che, parimenti, è ben noto al pubblico dell’azienda pubblica. Trattasi di Giorgio Marchesi, coprotagonista di molte serie di successo, a partire da Un Medico in Famiglia fino a Una Grande Famiglia, Sorelle, L’Allieva e la coproduzione internazionale I Medici. Impegnato anche in alcune produzioni di Canale 5, come Liberi Sognatori e Oltre la Soglia, di recente è tornato anche a teatro. Conosciamo il suo Italo e tutti gli altri personaggi della nuova fiction in partenza questa sera su Rai 1, ambientata nell’Italia di fine anni ‘60. La Sposa: personaggi ed interpreti Maria (Serena Rossi) La Sposa - Serena ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 16 gennaio 2022) La- Giorgio Marchesi e Serena Rossi Serena Rossi è ormai uno dei volti di punta di Rai 1 e accanto a sé nella nuova fiction Laavrà accanto un attore che, parimenti, è ben noto al pubblico dell’azienda pubblica. Trattasi di Giorgio Marchesi, coprotagonista di molte serie di successo, a partire da Un Medico in Famiglia fino a Una Grande Famiglia, Sorelle, L’Allieva e la coproduzione internazionale I Medici. Impegnato anche in alcune produzioni di Canale 5, come Liberi Sognatori e Oltre la Soglia, di recente è tornato anche a teatro. Conosciamo il suo Italo egli altridella nuova fiction in partenza questa sera su Rai 1, ambientata nell’Italia di fine anni ‘60. Laed interpreti Maria (Serena Rossi) La- Serena ...

Advertising

IOdonna : Costretta a un matrimonio per procura, Maria è una donna degli anni '60 costretta a lottare contro tutti: dal marit… - redazionetvsoap : #StaseraInTv parte #LaSposa, la nuova #serietv di #Rai1 con #serenarossi. Ecco tutti i personaggi della nuova… - angelocolacrai : LA CHIESA NON E' UNO STATO SOCIALE La chiesa è di Cristo, come una sposa che ci comprende tutti. #ermeneuticabiblica - Indigo__Moon__ : @sansa_voglia L'hai vista in 'Jodhaa Akbar' (La sposa dell'Imperatore)? C'è lei ed Hrithik Roshan. Non sapevo chi… - Orticalab : Pino Rosato, manager di lungo corso, ieri al 'Moscati', oggi alla 'Villa dei Pini', sposa la nuova circolare minist… -