Gasperini tra Scudetto e Champions: "Può farlo il Napoli" (Di lunedì 17 gennaio 2022) La sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Inter finisce in parità. I portieri, Musso da un lato e Handanovic dall'altro, hanno salvato più volte il risultato e sono stati i migliori in campo. Al termine del match, Gian Piero Gasperini ha analizzato la gara ai microfoni di DAZN. "Devo dire che è stato un ottimo 0-0: è stato giocato fino alla fine per vincere la partita da tutte e due le squadre. Noi andiamo a pressare alto ma non ho mai visto uno dei miei giocatori finire in altre zone del campo e significa che siamo ordinati. Loro giravano di continuo e questo per noi è un grande risultato: gli abbiamo negato il loro gioco. Poi ci sono gli episodi che hanno determinato il pareggio. Forse meritavamo qualcosa in più". Atalanta Inter (Getty Images)Gasperini sulla corsa Scudetto: "Giocano in 3" Atalanta pronta per la ...

