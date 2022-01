Djokovic | Vucic | può tornare in Serbia a testa alta

(Di domenica 16 gennaio 2022) Per il presidente serbo Aleksandar, Novakpuònel suo Paese. In dichiarazioni alla stampa dopo il decreto di espulsione del campione dall'Australia,ha detto ...

Per il presidente serbo Aleksandar Vucic, Novak Djokovic può tornare a testa alta nel suo Paese. In dichiarazioni alla stampa dopo il decreto di espulsione del campione dall'Australia, ha detto di aver parlato con il tennista. La Corte Federale australiana presieduta dal giudice James Allsop ha confermato la cancellazione del visto di Novak Djokovic. Il tennista serbo ha perso l'appello contro la decisione del ministro.