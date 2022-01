Djokovic perde il ricorso | sarà espulso dall' Australia

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 16 gennaio 2022) MELBOURNE () (ITALPRESS) – Dopo undici giorni di battaglie legali, termina la ‘telenovelà con Novakprotagonista. Il fuoriclasse serbo dovrà tornare in patria e non potrà giocare l'n Open 2022. Questo il verdetto della Federal Court per ilcontro la seconda cancellazione del visto del serbo, stavolta decisa dal ministro per l'immigrazione Alex Hawke che ha esercitato il suo potere personale previsto dal Migration Act del 1958. ‘Nolè, non vaccinato contro il Covid-19 ma in possesso di un'esenzione per avvenuta malattia lo scorso 16 dicembre, aveva ammesso anche degli errori sui suoi spostamenti nelle due settimane antecedenti il suo sbarco a Melbourne, compresa la decisione di non rinunciare, nonostante la positività, ad un'intervista a L'Equipe il 18 dicembre. “Sono estremamente deluso ...