Covid: in Lombardia 26.773 nuovi casi e 57 morti, a Bergamo altri 2.767 positivi (Di domenica 16 gennaio 2022) Sono 2.767 i positivi al Covid segnalati domenica 16 gennaio in provincia di Bergamo, 26.773 in Lombardia a fronte di 186.577 tamponi effettuati, per un tasso di positività del 14,3%. Negli ospedali lombardi le persone ricoverate con sintomi sono 3.566 (+63), di queste 268 in terapia intensiva (+10). Sono invece 57 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda le altre province: a Milano si segnalano 8.020 nuovi positivi, a Brescia 3.982, Varese 1.973, Monza e Brianza 2.269, Como 1.491, Pavia 1.383, Mantova 1.111, Cremona 939 , Lecco 794, Lodi 621 e Sondrio 552. Leggi su bergamonews (Di domenica 16 gennaio 2022) Sono 2.767 ialsegnalati domenica 16 gennaio in provincia di, 26.773 ina fronte di 186.577 tamponi effettuati, per un tasso dità del 14,3%. Negli ospedali lombardi le persone ricoverate con sintomi sono 3.566 (+63), di queste 268 in terapia intensiva (+10). Sono invece 57 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda le altre province: a Milano si segnalano 8.020, a Brescia 3.982, Varese 1.973, Monza e Brianza 2.269, Como 1.491, Pavia 1.383, Mantova 1.111, Cremona 939 , Lecco 794, Lodi 621 e Sondrio 552.

