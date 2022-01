Covid, da mercoledì in Emilia Romagna basterà un tampone rapido fai da te per uscire dall'isolamento (Di domenica 16 gennaio 2022) In Emilia Romagna basterà un tampone rapido fai da te negativo al Covid per uscire dall'isolamento, così come un test positivo fatto in autonomia può fare iniziare la quarantena. Le nuove regole ... Leggi su leggo (Di domenica 16 gennaio 2022) Inunfai da te negativo alper, così come un test positivo fatto in autonomia può fare iniziare la quarantena. Le nuove regole ...

Advertising

zumzumpapa_2 : @nivolarider @Lorenzo62752880 @ilarysotgiu1 308 morti... morti come? Se erano per COVID, come mai non erano in TI?… - news_modena : Covid: da mercoledì in Emilia Romagna l'autotest per l'inizio dell'isolamento - infoitinterno : Da mercoledì 19 gennaio in Emilia Romagna arriverà l’autotesting per il Covid - news_ravenna : Covid: da mercoledì in Emilia Romagna l'autotest per l'inizio dell'isolamento - news_forlicesen : Covid: da mercoledì in Emilia Romagna l'autotest per l'inizio dell'isolamento -