Calciomercato Juve, Ramsey ai saluti: ecco dove può andare (Di domenica 16 gennaio 2022) Calciomercato Juve, il centrocampista è in trattative con un club per il suo ritorno in Premier League: il possibile futuro di Ramsey La deludente avventura di Aaron Ramsey alla Juve potrebbe presto volgere al termine. Il centrocampista gallese, ormai fuori da qualsiasi piano del club, starebbe infatti trattando il suo ritorno in Premier League. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, su di lui è forte l'interesse del Crystal Palace, che avrebbe avviato i contatti con il diretto interessato da ormai diversi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

