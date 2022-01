Agguato a Napoli oggi: gambizzato pregiudicato di 39 anni nei Quartieri Spagnoli (Di domenica 16 gennaio 2022) Si chiama Ciro De Crescenzo l?uomo che sabato sera, intorno alle 23, si è presentato presso il pronto soccorso dell?ospedale dei Pellegrini di Napoli per una ferita... Leggi su ilmattino (Di domenica 16 gennaio 2022) Si chiama Ciro De Crescenzo l?uomo che sabato sera, intorno alle 23, si è presentato presso il pronto soccorso dell?ospedale dei Pellegrini diper una ferita...

Advertising

adremorot : @vice1897 @SCUtweet Inter Napoli, agguato ai tifosi in trasferta e purtroppo un morto di mezzo: la società lascia b… - giuliog : Ludmilla, ferita durante un agguato a Napoli: 'Non cammino, nessuno mi aiuta e sono… - giuliog : @demagistris @ComuneNapoli @VincenzoDeLuca @Reg_Campania Ludmilla, ferita durante un agguato a Napoli: 'Non cammino… -